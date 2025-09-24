Конфликт между нудистами и отдыхающим в Анапе: мнения пользователей соцсетей разделились

В Анапе произошел конфликт между отдыхающим и группой нудистов, который вызвал резонансный спор в социальных сетях, сообщил kubanpress.ru.

По информации издания, мнения пользователей разделились. Одни поддержали мужчину, который обратил внимание на группу нудистов. Согласно данным из соцсетей, отдыхающий сделал замечание и попросил одеться. Другие подписчики стали на сторону нудистов. Они написали, что на пляже всегда были люди, которые привыкли загорать без одежды. Судя по информации из соцсетей, нудисты отказались одеваться и бросили в мужчину камень.

По данным издания, в законодательстве РФ отсутствует отдельный закон, который бы напрямую запрещал нахождение на природе без одежды. Обнажение в местах, доступных для общего посещения, часто подпадает под статью о мелком хулиганстве. В ситуациях, когда действия лица выходят за рамки простого обнажения и затрагивают интересы несовершеннолетних или содержат признаки оскорбительного, провокационного поведения, может быть применено более строгое законодательство.

«Что можно (и должно) делать, чтобы подобных ситуаций было меньше: четкие правила на уровне курортов и муниципалитетов; <> определенные зоны; <> патрулирование и ответственность, если границы закона нарушаются; <> общественная дискуссия и культура уважения», — высказал мнение корреспондент kubanpress.ru.

Ранее сообщалось, что голый мужчина в подмосковном парке не вызвал удивление у отдыхающих.