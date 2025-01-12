Конфликт между проигравшей на UFC Дудаковой и ее тренером попал на видео

Инцидент произошел после боя. Судя по видео, тренер подошел к Дудаковой, чтобы выразить слова поддержки из-за поражения. Спортсменка слегка оттолкнула его и ударила. Девушка выступила в адрес тренера с критикой. Она обвинила его в том, что он сидел и не подходил к ней. Виктория Дудакова предположила, что он не был вовлечен в ход игры.

«Тебе пофигу», — сказала Дудакова.

Согласно данным СМИ, тренер ответил на критику нецензурной лексикой.

Виктория Дудакова проиграла бой вследствие технического нокаута. Победу одержала Фатима Клайн, которая представляла интересы США. Бой завершился во втором раунде.

В профессиональной карьере российской спортсменки числится восемь побед и два поражения, которые произошли одно за другим. Ранее у спортсменки не было ни одного досрочного поражения. Поединок между 25-летней россиянкой и 24-летней американкой состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 249.

Ранее сообщалось, что судью отстранили от работы за избиение звезды турнира по боксу Top Dog.