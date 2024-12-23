Судью отстранили от работы за избиение звезды турнира по боксу Top Dog

Рефери Дениса Сиденко, ударившего звезду TopDog Игоря Имелю Ионова, дисквалифицируют на два года. В Федерации бокса России подтвердили , что судью временно отстраняют от дел на ринге.

В боксерском ведомстве заявили, что Сиденко нарушил правила работы на месте рефери, спортивные и этические нормы. В связи с этим Дениса Сиденко дисквалифицировали на два года. В течение этого времени он не сможет выполнять работу судьи на боксерских турнирах.

Напомним, по данным Mash, 21 декабря на турнире промоушена кулачных боев Top Dog арбитр Денис Сиденко ударил бойца Игоря Ионова. Последний оскорбил рефери, назвав человеком нетрадиционной ориентации в грубой форме. Нападки бойца были связаны с подозрениями, что Сиденко якобы подсуживал противнику — Олегу Фомичеву.

После скандала у ринга Сиденко назвал шоу TopDog цирком, а затем объявил, что уйдет из организации. Он работал в ней два года.

Как уточняет канал, дисквалификации подверглись также Имеля и его соперник, однако лишь на три месяца. Связано это с нецензурной бранью на турнире, а также нарушениями во время поединка.

Ранее сообщалось, что бойца ММА Емельяненко приговорили к тюрьме за драку на улице.