Конфликт между старыми и новыми жителями района в Уфе закончился перекрытием дороги

В уфимской Деме между жителями произошел конфликт, в результате которого проезд на территорию жилого массива был самовольно перекрыт местными жителями, сообщил mkset.ru.

По данным издания, информация об инциденте появилась в местных телеграм-каналах. В городе в новый жилой комплекс заселились люди. Чтобы подъехать к дому, им необходимо преодолеть расстояние по улице Якуба Коласа. Улица тупиковая. Вдоль нее расположены жилые многоэтажные дома. Предполагается, что старожилы микрорайона не разрешают проезд автомобилей. Они перекрыли дорогу. Главная причина конфликта — люди привыкли к тихой и размеренной жизни. Увеличение количества автомобилей на дороге негативно отражается на комфорте жильцов.

«Они там, говорят, не хотят, чтобы их асфальт новые машины разбили. Мол, мы тут жили спокойно, а теперь будет как на вокзале», — рассказали очевидцы изданию Mkset.

По информации издания, вблизи нового ЖК продолжаются строительные работы. Спецтехнике также не разрешили проехать к объекту. Владельцы квартир в «Премьере» смогли проехать к своему дому, выехав на трассу. По данным издания, на данный момент представители администрации города и застройщика ситуацию не комментировали.

«Конфликт между старыми и новыми жителями Демы рискует перерасти в серьезное противостояние», — сообщил Mkset.

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