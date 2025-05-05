СМИ: вкладчики Социнвестбанка организовали стихийный митинг возле суда в Уфе

По данным издания, о митинге сообщила одна из участниц мероприятия. Она рассказала, что вкладчиков пригласили на заседание суда. По ее словам, люди получили официальные уведомления. У здания собралось около 300 человек. По словам женщины, людей не пускают в суд. Она считает, что охранники разговаривают грубо.

«Заснять хотели, как издеваются над пенсионерами, ветеранами. Охранники-молокососы тычут, в унизительной форме разговаривают», — рассказала женщина.

Женщина не смогла предоставить фото или видео, подтверждающие факт митинга. Она объяснила причину отказа плохим зрением, что мешает ей полноценно пользоваться телефоном. Горожанка рассказала, что конфликт не разрешен. Возле здания суда стоит гул. Люди требуют, чтобы их впустили.

По данным издания, Социнвестбанк выдал кредиты банкам известного российского предпринимателя. В итоге пострадали вкладчики, которые не могут получить свои деньги. Средства «зависли» на счетах. В 2024 году здание, где располагался офис банка, выставили на продажу за 431,7 млн руб. Клиенты требуют через суд восстановления своих прав.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне тысячи протестующих вышли на митинг против Трампа.