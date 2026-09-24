Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов в беседе с RT раскрыл обстоятельства последних часов жизни музыкального критика Сергея Соседова. По его словам, Соседов упал с лестницы в отеле, когда поднимался в номер после прогулки.

23 сентября в Нерюнгри на 59-м году жизни скончался музыкальный критик Сергей Соседов. В Якутию он приехал, чтобы возглавить жюри конкурса красоты и моды «Жемчужина России» — по другим данным, «Жемчужина Дальнего Востока». Финал конкурса планировали на 25 сентября.

О том, что произошло в последние часы перед трагедией, RT рассказал Виктор Беззубов. Согласно его словам, критик оступился на лестнице в гостинице, возвращаясь в номер после прогулки.

Беззубов описал развитие событий. По его рассказу, Соседов прибыл из Москвы, до гостиницы доехал на машине, и ничто не предвещало беды. Они увиделись и обнялись. Критик предупредил, что завтракать не станет: вместо этого поспит и появится только к обеду. Перед этим он ненадолго вышел на улицу — минут на 10—15, а вернувшись в отель, сразу упал.

Отдельно Беззубов обратил внимание на расхождение в публикациях. По его сведениям, Соседов поднимался, тогда как в сети пишут, будто он спускался.

«Я сейчас в морге — как раз жду документа врачей. Тело будет отправлено в Москву. Всю развлекательную часть нашего конкурса мы убрали. В дальнейшем планируем сделать отдельную номинацию в честь нашего друга Сергея Соседова», — добавил организатор.

Источник RT, знакомый с ситуацией, сообщил: при падении критик ударился головой. Что именно послужило причиной смерти, на данный момент не установлено.

Ранее сообщалось, как Соседов стал известным критиком и на кого из звезд часто обращал внимание.