В Подмосковье отремонтировали более 1,3 тыс. элементов на детских площадках

В Подмосковье с начала сентября устранили более 1,3 тыс. нарушений в части содержания детских площадок. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Инспекторы ведомства проводят регулярные плановые осмотры объектов и территорий, в ходе которых оценивают качество содержания и проверяют исправность элементов и состояние детской игровой инфраструктуры. Наибольшее число нарушений осенью выявили в Мытищах, Дмитровском, Красногорске, Лобне и Раменском округе.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что на территории региона насчитывается более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Специалисты уделяют им особенное внимание во время весеннего и летнего благоустройства. Сообщить о нарушениях можно в территориальный отдел министерства.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.