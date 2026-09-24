Слоны открыли собственную аптеку: больные животные сами ищут лекарственные растения

Yahoo: африканские слоны используют не менее 35 растений как лекарства

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Африканские слоны у горы Элгон в Кении могут целенаправленно искать лекарственные растения и даже давать их своим детенышам, сообщает Yahoo. Исследователи из Института тропической медицины имени Бернхарда Нохта в Гамбурге считают, что животные используют для лечения не менее 35 видов растений.

Работу возглавил доктор Фабиан Шульц. Наблюдения местных следопытов, сотрудников национальных парков и старейшин показали, что заболевшие слоны выбирают определенные корни, листья и другие природные материалы. Некоторые слонихи разжевывали растения и смешивали их с молоком, после чего смесь получали детеныши.

Многие растения, которые выбирают животные, используются и в традиционной медицине местных жителей. Для части из них ранее были показаны антибактериальные, противовоспалительные или противопаразитарные свойства. Помимо растений слоны употребляли четыре вида почвы, глины и минералов.

Самолечение известно и у других животных, включая человекообразных обезьян. Однако авторы считают особенно необычным возможное приготовление средства одним животным для другого.

Теперь команда планирует проверить выбранные слонами растения в лаборатории и определить их фармакологические свойства. Исследователи также предполагают, что подобные знания могут передаваться между поколениями слонов.

иностранная пресса

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