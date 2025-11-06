Конопляный прорыв в Татарстане: почему силовые структуры перестали препятствовать выращиванию культуры?

В декабре в Татарстане в Муслюмовском районе запускают новый перерабатывающий завод. По словам первого вице-президента «Опоры России» Азата Газизова, конопля — это традиционный материал, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Спикер отметил, что тема выращивания технической конопли обсуждается на протяжении не менее восьми лет. Дискуссии возникали из-за того, что конопля также ассоциируется с запрещенными препаратами. По мнению Газизова, в последнее время интерес силовых и надзорных органов к этой теме стал более спокойным.

По словам Газизова, из конопли можно производить разные продукты, предметы, одежду. Перед выращиванием предстояло решить ряд правовых вопросов. В первую очередь эксперты четко прописали, в чем главное отличие наркотического вещества от технического сырья. В настоящее время удалось решить все юридические нюансы.

«Что такое пеньковая веревка? Это конопля. То есть уникальнейшее растение, которое превосходит лен. В то время, когда ничего не было, это была просто единственная вещь, на которую опирались и мореплавание, и все остальное», — указал Газизов.

Спикер назвал потребность в технической конопле колоссальной. Выращивание растения — перспективнейшая ниша, которая на данный момент находится на подъеме. Первый вице-президент «Опоры России» положительно оценивает развитие данного проекта.

