В России сохраняется спрос на опасный алкоголь кустарного производства

Несмотря на строгие запреты, в России продолжает активно существовать масштабный теневой рынок алкогольной продукции. Как пояснил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, законодательство разрешает гражданам производить спиртные напитки для личного употребления, однако любая их продажа без соответствующих разрешений является незаконной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ключевая проблема заключается в том, что частное, кустарное производство не может гарантировать безопасность продукции. Изготовители не проводят необходимых анализов на содержание сивушных масел или метанола, что создает прямую угрозу для жизни и здоровья потребителей. Тем не менее, спрос на такой товар остается высоким, порождая разветвленную нелегальную сеть сбыта. Немаркированный алкоголь, от табачных вин до самодельных настоек и коньячных спиртов в канистрах, открыто продается из-под полы на рынках, особенно в южных регионах, и через интернет-площадки, которые постоянно возрождаются после блокировок.

Юрист подчеркнул, что последствия такой деятельности носят двойственный характер. С одной стороны, для нелегальных торговцев предусмотрена серьезная ответственность — от крупных административных штрафов с конфискацией до уголовного наказания за повторные нарушения. С другой стороны, низкая осведомленность покупателей о реальной опасности «домашнего» алкоголя и жажда дешевизны продолжают подпитывать этот опасный бизнес.

По его мнению, сложилась парадоксальная ситуация: при формально жестком законодательстве теневой рынок живет и адаптируется, представляя собой устойчивую, но опасную для общества структуру. Борьба с ним напоминает борьбу с гидрой, где ликвидация одной точки сбыта приводит к появлению новых, а главной жертвой в итоге становится конечный потребитель, рискующий здоровьем из-за некачественного и опасного пойла.

