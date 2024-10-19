Консультант Пирогова рассказала, как снизить размер налогов

Налоговый консультант Екатерина Пирогова в преддверии рассылок от ФНС рассказала РБК, с чего нужно платить налог и как его снизить.

В нынешнем году граждане РФ обязаны оплатить налог до 2 декабря 2024 года. Сумма будет указана в личном кабинете на nalog.ru либо в письме, которое придет лично адресату. Традиционно гражданам необходимо будет оплатить налог на недвижимость, транспорт и земельные участки. В определенных случаях в квитанцию внесут НДФЛ.

Так, НДФЛ в размере 15% укажут в том случае, если доход гражданина превысил 5 млн руб. НДФЛ также придется платить при условии выигрыша в казино, если его сумма превысила 4 тыс. руб. (за год).

В 2024 году впервые придется оплачивать НДФЛ, если гражданин получил процент от вкладов в банке. Финансовые организации отправят отчет в налоговую службу, откуда гражданину придет уведомление об оплате с актуальной суммой.

Налоговый консультант Пирогова отметила, что некоторые категории граждан вправе получить вычеты с доходов при помощи налоговой декларации. Такой возможностью наделены те, у кого низкий заработок, индивидуальные предприниматели, а также домохозяйки, студенты и пенсионеры. Для этого необходимо в личном кабинете налогоплательщика зайти в раздел «Подать декларацию 3-НДФЛ» и выполнить пошаговый алгоритм действий.

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