Минюст предложил увеличить штрафы по 36 экономическим статьям

В Министерстве юстиции Российской Федерации подготовлен законопроект, цель которого — увеличить размеры штрафов по 36 видам экономических правонарушений, сообщило агентство «Интерфакс».

Согласно имеющейся информации, данный проект уже получил согласие от Министерства экономического развития.

Как было указано, в законопроекте рассматриваются составы, в которых ранее были повышены пороги величин для крупных и особо крупных ущербов.

Это изменение дало возможность декриминализовать ряд экономических преступлений и перевести их в категорию административных нарушений.

Так, законопроектом предлагается существенно повысить штраф за уклонение от уплаты налогов (статья 199 УК РФ) в первой части с диапазона «от 100 до 300 тысяч рублей» до «от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей».

Ранее сообщалось, что Госдума утвердила законопроект, согласно которому автомобилистов будут штрафовать на суммы до пяти тысяч рублей за рискованное вождение.

В случае повторного нарушения водителей могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев.