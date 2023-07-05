Контрабанда устриц: в Брянской области нарушителю грозит большой штраф

В Брянской области таможенники не допустили незаконный вывоз устриц с территории Беларуси в Россию, сообщает newizv.ru .

Контрабандистом оказался 24-летний житель Брянской области. Его задержали на КПП. В легковом автомобиле были найдены французские устрицы, которые перевозились в коробках в замороженном виде без соблюдения требуемых санитарно-эпидемиологических норм. Общий вес запрещенного товара составил 120 кг. Всего было 20 коробок.

В связи с тем, что продукты могут нанести вред здоровью российскому потребителю, их изъяли и уничтожили. Теперь предприимчивый мужчина стал фигурантом административного дела. Сумма штрафа в таких случаях разная. Минимальный - 50 тысяч рублей, а максимальный - до 300 тысяч рублей.