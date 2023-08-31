Концерн «Калашников» нарастил производство высокоточных ракет

Отечественный концерн «Калашников» нарастил производство боеприпасов и оружия в 2023 году. Соответствующее заявление сделал индустриальный директор государственной корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, его слова были приведены на официальном сайте корпорации.

Оздоев ответил, что концерн – флагман отечественной оборонной промышленности, вносящий ощутимый вклад в достижение целей, установленных для СВО на Украине.

Оздоев, который недавно был переизбран председателем совета директоров «Калашникова», заявил, что за 2023 год, концерн нарастил объемы выпуска оружия на 40%, а высокоточных ракет – почти на 150%. Уточняется, что речь идет о высокоточных ракетах «Вихрь», «Стрела» и «Китолов», производимых концерном.

Было также увеличено производство отечественных БПЛА от «Калашникова». Оздоев сообщил, что такой тренд будет только усиливаться концерном в дальнейшем.