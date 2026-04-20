Тарасов раскрыл, почему решил поздравить сестру Бузовой с беременностью

Бывший футболист и экс-супруг телеведущей и певицы Ольги Бузовой, Дмитрий Тарасов, снова оказался в центре внимания, на этот раз — из-за, казалось бы, безобидного комментария в социальных сетях. Накануне он публично поздравил младшую сестру бывшей жены, Анну, с беременностью, но реакция пользователей оказалась далеко не однозначной: многие заподозрили Тарасова в том, что он просто пытается пропиариться на радостном событии в семье Ольги и в очередной раз напомнить о себе.

Тарасов, который не привык оставлять подобные обвинения без ответа, записал видеообращение, в котором объяснил мотивы своего поступка, пишет Super.ru. По его словам, он общается с мужем Анны, Константином, и поэтому, узнав о беременности, решил поздравить и ее.

Футболист особо подчеркнул, что не испытывает никакого негатива ни к семье бывшей жены, ни к самой Ольге, и его пост — это искренний жест, а не попытка привлечь внимание или вызвать новую волну скандалов, которых и так было достаточно за годы его публичных отношений.

«Поздравил от всей души, искренне рад за ребят. Не надо додумывать», — подчеркнул Тарасов.

Тем не менее, реакция пользователей осталась неоднозначной. Многие комментаторы отметили, что Дмитрий слишком активно интересуется жизнью Ольги и ее семьи, а также темой беременности в целом, что вызывает вопросы о его истинных намерениях.

Напомним, что брак Бузовой и Тарасова продлился четыре года, а развод сопровождался громкими скандалами, взаимными обвинениями и спорами о разделе имущества, которые долго не сходили со страниц желтой прессы.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что Прохор Шаляпин поменял ее отношение к работе.