КХЛ назвала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина

Лучшим голкипером назван Даниил Исаев из «Локомотива», который в четырех поединках с «Салаватом Юлаевым» пропустил лишь две шайбы, а три матча завершил на ноль.

Никита Лямкин из «Ак Барса» признан лучшим защитником. Четыре матча против минского «Динамо» он завершил с суммарным коэффициентом полезности «плюс шесть», да еще и результативно сыграл в атаке, набрав 5 (2+3) баллов.

Лучшим нападающим стал Константин Окулов. В серии с ЦСКА, своей бывшей командой, форвард набрал 7 (4+3) очка в пяти матчах. Впрочем, Окулов и в первом раунде выбил точно такие же показатели. В итоге нападающий уверенно возглавляет список лучших бомбардиров плей-офф с 14 баллами, на четыре пункта опережая ближайших преследователей.

Также КХЛ назвала лучшего новичка. Им стал защитник «Ак Барса» Степан Терехов.

В полуфиналах Кубка Гагарина сыграют «Локомотив» — «Авангард» и «Металлург» — «Ак Барс».