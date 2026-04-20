Трезвый расчет и высшее образование: Генпрокуратура раскрыла, кто на самом деле берет взятки в РФ

Ведомство проанализировало данные за 2025 год и составило криминологический профиль типичного взяточника: это образованный семейный мужчина, действующий расчетливо и в трезвом уме. Об этом пишет РБК.

Социальный профиль типичного правонарушителя

Согласно исследованию Генеральной прокуратуры, среднестатистический коррупционер в России — это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет. Как правило, он обладает высшим образованием, состоит в браке и ранее не имел проблем с законом. Большинство подобных преступлений совершается по месту постоянного жительства фигурантов. Анализ показывает, что за последние годы портрет преступника стал более однородным: это прагматичные люди, которые зачастую декларируют приверженность моральным ценностям, но сознательно игнорируют правовые нормы.

Доминирование взяточничества в структуре преступности

За период с 2018 года правоохранительные органы выявили более 140 тысяч лиц, причастных к коррупции, из которых свыше 20 тысяч были изобличены в 2025 году. Основным видом правонарушений остается взяточничество — на него приходится 67,4% всех случаев, что значительно выше показателей восьмилетней давности. В то же время доля мошеннических схем в этой сфере сократилась до 12,2%. Статистика также указывает на рост групповых преступлений: около 17% деяний совершаются по предварительному сговору или в составе организованных групп.

Специфические черты: трезвость и отсутствие рецидивов

Одной из ключевых особенностей коррупционных преступлений является их осознанность. В отличие от общеуголовной преступности, где каждый пятый нарушитель находится в состоянии опьянения, среди коррупционеров этот показатель едва достигает 1%. Редкие случаи нетрезвого взяточничества фиксируются в основном при попытках подкупа сотрудников ГИБДД. Кроме того, данная категория преступников редко состоит из рецидивистов: доля ранее судимых среди них не превышает 3,4%, что свидетельствует о высоком социальном статусе большинства нарушителей до момента разоблачения.