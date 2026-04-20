Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о публичном оправдании терроризма в отношении жителя Подмосковья

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о публичном оправдании терроризма. Решение принято с учетом позиции заместителя прокурора Подмосковья Олега Черскова. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Второй Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Подмосковья Александра Кизаса. Подсудимый признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе за действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Материалы дела свидетельствуют, что противоправные действия совершались на протяжении длительного периода — с февраля 2022 года по август 2025 года. Проживая в городском округе Подольск, обвиняемый использовал интернет‐ресурсы для распространения запрещенной информации.

Через свой публичный канал в одном из мессенджеров он размещал высказывания, которые формировали презрительное и враждебное отношение к русским и побуждали к совершению в отношении них насильственных действий. Помимо этого, на личной странице в социальной сети мужчина публиковал комментарии с признаками пропаганды терроризма и экстремизма.

По итогам рассмотрения дела суд назначил Александру Кизасу наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд наложил на осужденного дополнительное ограничение: в течение 4 лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и любых информационно‐телекоммуникационных сетей, включая интернет. На текущий момент приговор не вступил в законную силу.

