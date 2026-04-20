В Московской области чаще стали выбирать МФЦ для регистрации брака

В Подмосковье заметно вырос спрос на регистрацию брака через центры «Мои Документы»: молодожены чаще отдают предпочтение этому удобному формату вместо традиционных площадок. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С 2024 года сотрудники органов ЗАГС начали оказывать услуги прямо в помещениях многофункциональных центров. Хотя торжественные церемонии в специальных залах по‐прежнему доступны, многие пары выбирают МФЦ. Их привлекает простота процедуры и возможность уладить все формальности поблизости от дома, без долгих поездок в отдаленные учреждения. Как отметила Галина Варганова, директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления», центры «Мои Документы» успешно превращаются в универсальные площадки, где жители могут оперативно решать самые разные жизненные задачи, включая столь значимое событие, как создание семьи.

Сегодня подобные услуги предоставляют в 60 офисах госуслуг области: в них оборудованы специальные окна ЗАГС. От будущих супругов требуется предъявить паспорта. Если кто‐то из пары ранее состоял в браке, желательно дополнительно предоставить документ о его расторжении.

