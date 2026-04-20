В Серпухове состоится концерт французской салонной музыки

В субботу, 25 апреля, в Серпуховском историко-художественном музее состоится концерт «Музыкальный Монпарнас», посвященный французской поэзии и музыке рубежа XIX–XX веков. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей исполнят камерно-вокальные произведения композиторов Клода Дебюсси и Франсиса Пуленка и не только. Они смогут погрузиться в салонную культуру начала прошлого века. Исполнителями станут лауреаты международных конкурсов солистки театра «Школа драматического искусства» Ольга Пастер и солистка областной филармонии Людмила Боталова в фортепианном сопровождении доцента РАМ имени Гнесиных Елены Лобановой. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

