Более 600 тыс. подмосковных школьников напишут Всероссийские проверочные работы

В Подмосковье стартовали Всероссийские проверочные работы (ВПР), их напишут более 600 тыс. школьников из свыше чем 900 школ региона. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В течение месяца ученики 4-8 и 10 классов будут выполнять задания по установленному школами графику. Младшеклассникам предстоит написать работы по трем предметам, остальным - по четырем. Обязательными станут ВПР по русскому языку и математике. Почти 80 школ Московской области выбрали компьютерную форму проведения мероприятий.

