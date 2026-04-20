В Росреестр Подмосковья в марте поступило более 180 тыс. заявлений в отношении объектов недвижимости

В марте 2026 года Управление Росреестра по Московской области зафиксировало внушительный объем обращений: ведомство получило свыше 180 тыс. заявлений, связанных с учетно‐регистрационными действиями в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Значительная часть поступивших запросов касалась государственного кадастрового учета — таких заявлений набралось более 50 тыс. Примерно 115 тыс. обращений было связано с государственной регистрацией прав. Порядка 16 тыс. граждан воспользовались возможностью оформить объекты недвижимости в рамках единой процедуры. Кроме того, около 11 тыс. человек подали документы на регистрацию ипотеки. Особого внимания заслуживает сегмент договоров долевого участия: Росреестр принял порядка 4 тыс. соответствующих заявлений, причем все они были направлены в электронном формате — 100% показатель цифровизации в этой категории.

Ольга Козлова, возглавляющая отдел организации и контроля, подчеркнула, что ведомство целенаправленно работает над совершенствованием госуслуг: наращивает долю электронных сделок и оптимизирует сроки их обработки, чтобы сделать процесс максимально удобным для заявителей.

Важную роль в повышении эффективности работы госорганов играют современные технологии. В Подмосковье активно внедряют решения на базе искусственного интеллекта. Один из ярких примеров — «Цифровой помощник регистратора ЕВА». Этот инструмент автоматизирует прием документов в многофункциональных центрах и помогает государственным регистраторам тщательнее проводить правовую экспертизу, снижая вероятность ошибок.

