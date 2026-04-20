В Подмосковье подали почти 250 заявок на сертификаты для переселения из аварийного жилья

За три недели заявки на жилищные сертификаты в Подмосковье подали более 220 семей, проживающих в аварийных домах, работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Жилищный сертификат дает право на компенсацию стоимости нового жилья взамен аварийного. С его помощью можно приобрести квартиру в новостройке в любом округе региона», - сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Он уточнил, что в число округов-лидеров по числу поданных заявок оказались Шатура, Коломна, Щелково, Рузский округ, Сергиево-Посадский и Павлово-Посадский округа. Сертификат позволяет оплатить покупку нового жилья за счет государства, сейчас им могут воспользоваться жители, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2026 года — это порядка 42 тыс. человек.

Сумма сертификата определяется из расчета — 181 759 за 1 кв. м, государство гарантирует оплату не менее 28 кв. м на человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.