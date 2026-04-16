В Химках по требованию прокуратуры отремонтировали памятник «Противотанковые ежи»

В Химках по требованию городской прокуратуры отремонтировали памятник федерального значения «Противотанковые ежи». Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Объект культурного наследия федерального значения был открыт в 1966 году в честь 25-летия разгрома немецкой армии под Химками. Выяснилось, что памятник находился в ненадлежащем состоянии. Покрытие конструкций было деформировано и отслаивалось, основание потрескалось, а прилегающая территория была загрязнена.

Городская прокуратура внесла в адрес руководителя коммунальной службы представление, по результатам рассмотрения которого были проведены ремонтные работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в этом году благоустроят более 70 общественных пространств.