Сюрприз для пенсионеров: кому автоматически удвоят выплаты до 19 тысяч рублей с 1 мая

С 1 мая 2026 года вступают в силу новые правила начисления пособий для многодетных семей, увеличиваются пенсии для лиц старше 80 лет, а график выплат сдвигается из-за праздников. Об этом сообщили в « РБК Инвестици и».

Досрочное перечисление пенсий и детских пособий

В связи с майскими праздниками Социальный фонд России скорректировал график финансирования. Все виды пенсий, которые обычно поступают через банковские счета в начале месяца, будут перечислены до 30 апреля. Аналогичные изменения коснулись и детских выплат: единое пособие, средства по уходу за ребенком до полутора лет и выплаты семьям военнослужащих поступят 29–30 апреля. Это затронет всех получателей, чьи стандартные даты выплат приходятся на период с 1 по 4 мая.

Новые льготы для многодетных и пожилых граждан

С мая 2026 года фиксированная часть пенсии для граждан, отметивших 80-летний юбилей или получивших первую группу инвалидности, вырастет в два раза и составит 19 169,38 рубля. Корректировка суммы происходит в беззаявительном порядке. Кроме того, с 22 мая смягчаются критерии для многодетных семей: право на единое пособие сохранится даже при небольшом превышении лимита доходов (до 10% выше прожиточного минимума). Все отказы по таким заявлениям, вынесенные с начала 2026 года, будут пересмотрены ведомством автоматически.

Особенности планирования бюджета и ограничения

Эксперты предупреждают, что май станет одним из самых невыгодных месяцев для отпуска в текущем году. Из-за наличия всего 19 рабочих дней стоимость одного трудового дня возрастает, что делает отпускные выплаты менее привлекательными по сравнению с апрелем или июлем. Также в финансовой сфере вводится запрет на вывоз физическими лицами золотых слитков весом более 100 граммов. Для перемещения драгметалла сверх этой нормы потребуется специальное разрешение от Федеральной пробирной палаты.