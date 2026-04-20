Лепс может больше не выйти на сцену: певцу грозит полная потеря голоса

У певца Григория Лепса обнаружили инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи. На фоне этого известный артист рискует частично или даже полностью потерять голос. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала исполняющая обязанности заведующей отделения медицинской профилактики Красногорской клинической больницы Минздрава МО Екатерина Сысоева.

Ранее Mash сообщил, что Лепса мучает сильный кашель, а на фоне приема гормональных препаратов у него перестают нормально работать надпочечники. Из‑за этого Лепсу приходится отказываться от крупных концертов.

«При инфекциях дыхательных путей с осложнением на бронхи действительно существует риск частичной или полной потери голоса. Это связано с воспалением и отеком голосовых связок, развитием ларингита, который может возникнуть на фоне инфекции. Инфекция и постоянный кашель травмируют голосовые связки, нарушая их функцию. Отек и воспаление слизистой оболочки гортани снижают ее эластичность, что затрудняет нормальное голосообразование», — пояснила врач Сысоева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, ситуацию усугубляет и длительный прием гормональных препаратов, особенно кортикостероидов.

«Эти средства влияют на слизистые оболочки, снижают их защитные свойства и способствуют обезвоживанию, из‑за чего голосовые связки становятся более уязвимыми. Кроме того, гормоны могут подавлять функцию надпочечников, ослабляя иммунный ответ организма и затрудняя восстановление после инфекции, в том числе восстановление голоса», — добавила врач.

Ранее психологи рассказали, зачем звезда 90-х Шеннон Элизабет решила делиться фото 18+ за подписку.