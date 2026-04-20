Автор хитов «Знаю» и «Далеко далеко», певец Авраам Руссо опроверг слухи о переезде в США. В недавнем интервью «Пятому каналу» артист заявил , что не покидал Россию, а, наоборот, продолжает работать и жить на родине. По его словам, все разговоры об эмиграции — не более чем целенаправленная кампания, которую ведет один человек, чьи мотивы певцу совершенно непонятны.

Руссо, который всегда славился своим прямым и открытым характером, не стал скрывать своего недоумения по поводу происходящего и назвал эти настойчивые домыслы сильной антирекламой, которая, по его мнению, не навредит его карьере, а скорее навредит тем, кто ее распространяет.

Певец выразил уверенность, что время все расставит на свои места и покажет, что он никуда не уезжал, продолжает активно творить, радовать поклонников новыми песнями и выступать с концертами, которые, к слову, проходят в России.

«Это очень сильная антиреклама. Один человек — не хочу просто его имя говорить вслух — он очень сильно старался, старается до сих пор, что Авраама нет, забудьте про него», — отметил артист.

Действительно, Авраам ведет открытый образ жизни, регулярно сообщает о своей творческой деятельности, выпускает музыкальные новинки и появляется на публике, что, казалось бы, должно автоматически снимать все вопросы о его местонахождении.

Тем не менее, слухи о его «американской жизни» продолжают упорно тиражироваться некоторыми медиа, и артисту приходится снова и снова объяснять, что он здесь, в России, и не собирается ничего менять.

Ранее сообщалось, что актер Кирилл Рубцов, бросивший успешную карьеру в России, ищет подработки в США.