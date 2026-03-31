Корабли Белки и Стрелки, кабинет Гагарина и скафандры: почему подмосковные музеи космонавтики стоит посетить

12 апреля в России — День космонавтики. Именно в эту дату 65 лет назад Юрий Гагарин на борту «Востока-1» обогнул Землю. Весь полет занял 108 минут. К юбилейной годовщине в стране с 6 по 12 апреля впервые организуют Неделю космоса. Московская область — одно из мест, где особенно трепетно относятся к истории освоения внеземного пространства. Здесь жили и работали те, кто создавал ракетную технику и прокладывал путь к звездам. REGIONS подготовил список музеев региона, где можно ближе познакомиться с космической историей.

Королев. Музей РКК «Энергия»

В России нет другого музея с таким количеством подлинной космической техники, реально побывавшей на орбите. Главные экспонаты — корабль, на котором летали Белка и Стрелка, спускаемые модули «Востока», полноразмерные макеты «Союза» и «Аполлона». Можно зайти внутрь орбитальных станций «Мир» и «Салют». В отдельном зале — воссозданный кабинет Сергея Королева: личные вещи конструктора, подлинные документы, редкие фото.

Адрес: ул. Ленина, 4А. Детям с 6 лет.

Звездный городок. Музей Центра подготовки космонавтов имени Гагарина

Музей открыли в 1967-м по инициативе первого космонавта. Сегодня здесь хранится одна из богатейших в стране коллекций, посвященных пилотируемым полетам. В экспозиции — тренажеры, макеты кораблей, скафандры (их дают примерить), снаряжение и оборудование. Отдельно восстановлен кабинет Гагарина: каждая вещь в нем настоящая.

Адрес: поселок Звездный городок, 6. С 6 лет.

Жуковский. Городской музей

Здесь представлена эволюция летного снаряжения — от первых авиаторов до современных пилотов. Среди экспонатов: защитные шлемы, очки, кислородные маски, комбинезоны. Многие вещи переданы в дар летчиками-испытателями. Посетители могут попробовать себя за штурвалом самолетов разных эпох — взлететь, сесть, сразиться в воздухе.

Адрес: ул. Чкалова, 41. С 6 лет.

Фото: [ Музей космонавта Валерия Быковского в городе Павловский Посад/Медиасток.рф ]

Павловский Посад, музей космонавта Валерия Быковского

Музей дважды Героя Советского Союза Валерия Быковского открыли на его родине в 2020 году. В экспозиции — личные вещи космонавта и все, что связано с его работой: скафандр СК-1, катапультное кресло, космическая еда, а также игрушечный робот — подарок Юрия Гагарина.

Адрес: пл. Революции, 15. Детям с 6 лет.

Одинцовский округ, парк «Патриот», экспозиция «Через тернии к звездам»

Экспозиция охватывает несколько тем: историю космических полетов, эволюцию космических войск, лунные исследования и работу отечественной навигационной системы «Глонасс». В числе экспонатов — спутники «Зенит-2» и «Лазурь» с бортовой съемочной аппаратурой, спускаемый модуль «Востока» (точно такой же, на котором Гагарин возвращался на планету), а также легендарные «Луноход-1» и «Лунник».

Адрес: 55-й км Минского шоссе. Детям с 6 лет.

Ранее сообщалось, что День космонавтики в Подмосковье отметят в рамках Недели космоса.