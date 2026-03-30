От Гагарина до МКС: как Подмосковье сохраняет память о великих достижениях страны афиша

В Московской области стартуют праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Торжества намечены на 12 апреля, когда исполнится 65 лет со дня легендарного полета Юрия Гагарина, пишет REGIONS.

Именно в этот день в 1961 году корабль «Восток-1» с первым космонавтом на борту совершил оборот вокруг Земли. Путь, продлившийся 108 минут, навсегда изменил представление человечества о космическом пространстве. Фраза «Поехали!», произнесенная Гагариным, стала символом отваги, научного прорыва и безграничных возможностей человека.

Нынешнее празднование проходит в рамках первой российской Недели космоса. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, и теперь подобная неделя будет проводиться ежегодно в период с 6 по 12 апреля.

Отечественная космическая отрасль может гордиться значимыми достижениями: от первой орбитальной станции «Салют» до масштабной программы «Мир» и модуля «Звезда». Организаторы мероприятий подчеркивают важность сохранения памяти о тех, кто стоял у истоков космонавтики, и передачи накопленных знаний молодому поколению.