Коралловидный камень против эндоурологии: врачи Подмосковья спасли пациента с 10-сантиметровым образованием

Команда урологического отделения Раменской больницы помогла пациенту, у которого диагностировали в почках камень больших размеров сложной коралловидной формы, сообщил REGIONS. Медики успешно осваивают малоинвазивные методики, что пригодилось в данном случае.

По информации издания, операцию провели 65-летнему пациенту с тяжелой формой мочекаменной болезни. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндоурологии Российского университета дружбы народов, врач-уролог Денис Мазуренко руководил операцией и ходом лечения.

По информации издания, операция по удалению 10-сантиметрового камня прошла успешно. В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное. В ближайшее время его выпишут. Для пациентов, которым проводят малоинвазивные операции, восстановительный период проходит принципиально иначе: вместо длительного заживления и заметных шрамов — комфортное возвращение к обычной деятельности в сжатые сроки с сохранением естественного вида тела.

«Денис Александрович поделился с нами своей методикой удаления коралловидных камней, которые являются самыми сложными патологиями при мочекаменной болезни. Мы использовали современную малоинвазивную технологию: через один небольшой прокол сначала раздробили камень лазером на мелкие части, а затем вымыли их специальным раствором. Вся операция заняла около часа», — рассказал заведующий урологическим отделением Мерген Борисов.

В Министерстве здравоохранения Московской области напомнили, что многие проблемы со здоровьем можно выявить во время диспансеризации по месту жительства. Процедура бесплатная. Для ее прохождения требуется только паспорт и полис.

