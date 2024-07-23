Корм для собаки за 26 тыс. рублей продали кемеровчанину вместо «умной» колонки

46-летний житель Кемерова стал жертвой мошенников. Мужчина заказал через интернет-магазин «умную» колонку, а получил пачку корма для собаки, сообщает sibdepo.ru .

В первый раз покупателю не пришлось долго ждать ответа от продавца. Менеджер рассказал об условиях заказа. Мужчине предложили указать адрес, куда доставят посылку транспортной компанией. Товар отправили только после перевода всей суммы денег — это было главное условие для оформления заказа.

Когда посылка пришла, выяснилось, что в ней лежала только пачка корма для собаки. Домашних питомцев, кстати, у кемеровчанина нет. На связь продавец больше не выходил. Мужчина понял, что его обманули. Он написал заявление в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по области. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов завели дело по факту мошенничества. Выяснятся все детали происшедшего.

Ранее мы сообщали, что обманутая мошенниками пенсионерка из Мариинска через суд добилась отмены погашения автокредита на сумму более 350 тысяч рублей.