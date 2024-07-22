Обманутая мошенниками пенсионерка через суд добилась отмены погашения кредита

Пенсионерку из Мариинска обманули мошенники. На ее имя оформили в банке автокредит на сумму более 350 тысяч рублей. Суд постановил, что женщина имеет право не погашать задолженность, сообщает sibdepo.ru .

Мошенник представился оператором мобильной связи и предложил продлить договор. Женщина согласилась и выполнила предложенный алгоритм действий. Позже она узнала, что аферисты оформили на нее автокредит. Пенсионерка обратилась в банк с просьбой аннулировать договор, сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Менеджер финансовой организации отказала. Женщину обвинили в попытке злоупотребления своим правом и в перекладывании ответственности. В банке отметили, что пенсионерка не имела право передавать доступ от своего приложения третьим лицам. Пострадавшая решила добиться справедливости в суде.

«Представитель банка требования женщины не признал и утверждал, что кредит был оформлен законно путем направления специальных кодов, которые приравниваются к собственноручной подписи», — приводятся в сообщении доводы ответчика.

Суд нашел ряд несоответствий в заполненной анкете. Так, женщина имела единственный источник дохода — пенсию. В документе сообщалось, что она имеет ежемесячный доход в размере 45 тысяч рублей и дополнительный за счет сдачи квартиру в аренду. Также мошенники указали в договоре ее фиктивное место работы. Указанный номер телефона оказался недействительным. Суд решил, что действия банка можно считать недобросовестными, ведь сотрудники не проверяли информацию из анкеты. Договор расторгли. Банк не смог обжаловать решение.

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