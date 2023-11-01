«Кормушку отдали другим»: Медведев отреагировал на критику «Карлсберга» в адрес властей РФ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал недовольство генерального директора Carlsberg относительно передачи во временное управление российских активов компании Росимуществу. Медведев обвинил датскую фирму в лицемерии.

Гендиректор датской компании Carlsberg Якоб Аруп-Андерсен считает неприемлемым решение правительства России, согласно которому временным управляющим активами является Росимущество, пишет издание Reuters.

«Мы не собираемся заключать сделку с российским правительством, которая каким-то образом оправдывает незаконный захват нашего бизнеса», - сказал он журналистам после публикации квартального отчета о прибылях компании.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на странице своего аккаунта в интернет-мессенджере прокомментировал заявление генерального директора Carlsberg.

«Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим!», - написал Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев напомнил, что компания приняла решение покинуть российский рынок по политическим мотивам. Carlsberg, как и многие другие западные фирмы, таким образом продемонстрировали свое уважение Украине. В компании нарушили договоры, заключенные с российскими контрагентами. Решили поддерживать Украину и передавать деньги ей, но одновременно хотели выгодно продать свои заводы, расположенные на территории РФ.

«Хрен вам, а не деньги!»,- написал Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев рассказал, что теперь бюджет России получает инвестиции от работы пивоварней. Полученные деньги идут на помощь СВО.

«В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие.», - отметил Дмитрий Медведев

В свою очередь Ааруп-Андерсен отметил, что срок лицензионного соглашения, когда компания «Балтика» имеет право выпускать продукцию под брендом Carlsberg, завершается 1 апреля 2024 года.