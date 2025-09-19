Король Малайзии султан Ибрагим прилетел в Россию

Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова в своем телеграм-канале проинформировала, что верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл с визитом в Казань, сообщил ТАСС.

По информации Галимовой, короля Малайзии султана Ибрагима встретил глава региона Рустам Минниханов. Иностранный гость поздравил раиса республики с вступлением в должность. Король прибыл с целью посетить церемонию вступления в должность раиса Республики Татарстан. В ходе выступления перед коллегами Рустам Минниханов обратился со словами благодарности к президенту РФ.

«Слова благодарности и глубокого уважения хочу передать президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину – за личную поддержку и внимание к республике!» — слова благодарности опубликовала в своем телеграм-канале Лилия Галимова.

Приступая к исполнению обязанностей главы Республики Татарстан, раис выразил искреннюю признательность каждому жителю за высокое доверие. Он заявил, что осознает всю меру ответственности, возложенную на него многонациональным народом республики, перед нынешним и будущими поколениями. Для нового руководителя крайне важны традиции и ценности, сохраненные предками, их безграничная любовь к родному краю.

Отдельно раис выразил глубокую благодарность защитникам Отечества, отстоявшим свободу в годы Великой Отечественной войны, а также их потомкам, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, обеспечивая безопасность страны. Глава республики подчеркнул, что гарантия благополучия каждого ветерана, каждого защитника Родины и их семей является его личной ответственностью и обязанностью всех органов власти.

