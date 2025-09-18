Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в подконтрольную украинской армии часть ДНР. О визите он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, в ходе своего визита в зону боевых действий он провел встречу с украинскими военными, участвующими в Добропольской контрнаступательной операции.

Глава киевского режима также провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который представил ему доклад о ходе боевых операций в районе Красноармейска (Покровска).

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, защита русскоязычного населения Донбасса, а также пресечение создания военных баз НАТО на территории Украины.

