Коронавирус, санкции, отпуска: Эксперт Киселева рассказала о формировании цен на такси

Проблема актуальная для многих регионов РФ. В Краснодарском крае стоимость поднялась на 25%. Эксперт Екатерина Киселева объясняет, что коронавирусные ограничения негативно повлияли на работу такси. С того момента ситуация не меняется. Началось СВО, а следом ввели санкции. Подорожала стоимость автомобилей и топлива, повысилась цена на автозапчасти, в частности, из-за невозможности сотрудничества с иностранными компаниями.

Что касается Краснодарского края, то цены повышаются также по той причине, что регион – курортное место. В край приезжают туристы, которые во время отдыха готовы тратить больше привычного.

«На резкий рост цен на такси также влияет приток туристов на Кубани. Увеличение количества заказов может сильно повысить стоимость. Традиционно летом водители такси отправляются на заработки в другие сферы деятельности или уходят в отпуск. Приток туристов и нехватка водителей локально может отразится на стоимости. Это сезонный вопрос, который стабилизируется осенью», – считает эксперт Киселева

Работа таксистов усложнится 1 сентября, когда вступит в силу закон «О такси». Водители должны предоставить ряд справок и пройти аттестацию. Также ужесточат требования к страхованию транспортного средства. На машине обязательно должны устанавливать опознавательный знак – шашку оранжевого цвета. Также увеличится сумма штрафов. Екатерина Киселева считает, что вступление в силу законопроекта «О такси» не отразится на росте тарифов для пассажиров.

О высоких ценах на такси рассказывают пользователи социальных сетей. Краснодарская блогер Алина Косумян рассказала, что в субботний вечер приходится платить 850 рублей за 18 минут поездки.