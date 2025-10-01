Коронавирусные ограничения продлили в Кузбассе до 31 октября

По информации издания, соответствующее постановление подписал губернатор региона Илья Середюк 30 сентября 2025 года. Согласно тексту документа, режим функционирования «Повышенная готовность» будет сохранять свою актуальность на территории Кузбасса до 31 октября текущего года.

В опубликованном нормативном акте содержится прямая ссылка на то, что контроль за исполнением распоряжения остается под личным наблюдением главы области. Данная мера предполагает сохранение определенного комплекса ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. При этом конкретный перечень действующих правил и возможных послаблений будет определяться текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.

По информации издания, Кузбасс продолжает следовать общероссийской практике управления эпидемиологическими рисками, даже несмотря на общую стабилизацию ситуации с заболеваемостью в стране.

