В Подмосковье опубликовали график мобильной вакцинации от гриппа на октябрь

«Понимаем, что взрослым работающим людям может быть сложно выделить время на поход в поликлинику. Вакцинацию в мобильном комплексе можно пройти по пути на работу или направляясь по другим делам», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.