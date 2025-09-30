В Подмосковье опубликовали график мобильной вакцинации от гриппа на октябрь
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье опубликовали график выездов мобильных комплексов для вакцинации от гриппа на октябрь, выездные бригады будут работать в оживленных местах – вблизи железнодорожных станций, в парках, на площадях и возле торговых центров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Понимаем, что взрослым работающим людям может быть сложно выделить время на поход в поликлинику. Вакцинацию в мобильном комплексе можно пройти по пути на работу или направляясь по другим делам», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Министр уточнил, что с начала сентября такой возможностью воспользовались почти 18 тыс. человек. Перед процедурой врачи осмотрят пациентов на предмет отсутствия противопоказаний. Ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно здесь.
