СУД ДНР приговорил к 12 годам лишения свободы военного ВСУ, который в период с 2018 по 2022 год корректировал огонь по объектам гражданской инфраструктуры, управляя беспилотным летательным аппаратом. В итоге ранение получил мирный житель поселка Александровка и Мариуполя, были разрушены дома местного населения Донецка и окрестностей, а также часть торгового центра, пишет агентство « РИА Новости ».

Оператор станции помех отдельной роты радиоэлектронной борьбы 36-й отдельной бригады морской пехоты Егор Куранов будет отбывать наказание в колонии строго режима. Удалось доказать, что 24-летний военный ВСУ с осени 2018 года по лето 2022 выполнял приказы своего руководства. Он управлял беспилотным летательным аппаратом, передавал данные минометным бригадам, которые обстреливали указанные координаты.

Известно, что один из частных домов в селе Коминтерново вследствие корректировки Егора Куранова был полностью разрушен. В этом же населенном пункте повредили торговый центр. В поселке Александровка, который относится к Петровскому району Донецка, был ранен мирный житель. В районе машиностроительного завода «Азовмаш» в Мариуполе осужденный военный ВСУ ранил мирного жителя из личной неприязни, который просто шел по улице.