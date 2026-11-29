Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение World Aquatics лишить Канаду двух этапов Кубка мира из-за отказа в визах российским спортсменам. Об этом он рассказал в комментарии для издания «Чемпионат.com» .

По мнению Губерниева, международная федерация заслуживает уважения за такой шаг, ведь подобная жесткость способна приучить разные страны относиться к России уважительнее.

«На будущее это может научить представителей тех или иных стран с уважением относиться к России. Однако надо понимать: одно дело, когда ты отнимаешь турнир по прыжкам в воду, а другое — молодежный чемпионат мира в стране, которая придумала хоккей. Тем не менее нужно продолжать работу, отнимать, судиться и добиваться», — указал он.

В 2027 году Канада должна была провести два крупных старта World Aquatics: этап Кубка мира по прыжкам в воду с 25 по 28 февраля и этап Кубка мира по синхронному плаванию с 29 апреля по 1 мая. Соревнования прыгунов решено перенести в Мексику, а этап по синхронному плаванию временно убрали из календаря до поиска новой площадки.

Ранее стало известно, что сборная России не сыграет на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде по решению международной федерации. Между тем в водных видах ситуация с допуском изменилась: 13 апреля World Aquatics сняла действовавшие с 2022 года ограничения для россиян и белорусов, разрешив им выступать с флагом и гимном в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.