Чем грозит России усиление Эль-Ниньо предстоящей зимой: прогнозы климатологов NASA, NOAA и МГУ
Профессор МГУ Гущина назвала регионы РФ с риском зимних аномалий Эль-Ниньо
В Тихом океане продолжается усиление климатического явления Эль-Ниньо, которое способно стать одним из наиболее мощных за всю историю наблюдений. Как сообщают«Известия», исследователи NASA проанализировали спутниковые данные о высоте поверхности Тихого океана за 35 лет и обнаружили сходство текущей ситуации с аномалией 1997–1998 годов, приведшей к масштабным погодным изменениям по всему миру. В октябре 2026 года распространение теплых вод вдоль экватора к побережью Южной Америки происходило быстрее, чем в 1997 году, а согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США ( NOAA ) от 8 октября, вероятность развития сильного или очень сильного Эль-Ниньо в январе — марте 2027 года составляет 83%.
Явление возникает раз в два — семь лет из-за ослабления пассатов, вызывающего перераспределение теплых океанических вод и перестройку атмосферной циркуляции.
Прогноз температурных отклонений для регионов России и сопутствующие факторы
По оценке доктора географических наук, профессора кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Дарьи Гущиной, наиболее заметное превышение зимней температурной нормы вероятно на юге Западной Сибири, а также между Байкалом и границей Казахстана, тогда как в европейской части России потепление может оказаться менее выраженным. При этом на Камчатке, побережье Охотского моря, вдоль арктического побережья и особенно севернее Новой Земли возможны температуры ниже климатической нормы.
На погодную картину зимы также накладываются другие атмосферные процессы:
- внезапное стратосферное потепление: зафиксированное в конце октября — начале ноября явление (обычно происходящее в январе или феврале) способствовало формированию очага аномального холода на северо-востоке России и, как правило, длится не более нескольких недель;
- Арктическая осцилляция и Северо-Атлантическое колебание: их фазы регулируют приток теплого и влажного воздуха из Атлантики или наступление холодов, однако заранее рассчитать их ход на весь сезон невозможно.
Специалисты отмечают, что современные методы позволяют предсказывать сильные снегопады, затяжные морозы и резкие перепады температур примерно за десять дней, официальные прогнозы обычно формируются на неделю, а оправдываемость сезонных оценок отклонения среднемесячной температуры составляет около 70%. Текущий эпизод Эль-Ниньо способен продлиться до весны 2027 года, после чего его влияние на климат Евразии ослабеет, хотя перераспределение тепла между океаном и атмосферой может способствовать росту средней глобальной температуры.