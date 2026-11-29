В Тихом океане продолжается усиление климатического явления Эль-Ниньо , которое способно стать одним из наиболее мощных за всю историю наблюдений. Как сообщают «Известия» , исследователи NASA проанализировали спутниковые данные о высоте поверхности Тихого океана за 35 лет и обнаружили сходство текущей ситуации с аномалией 1997–1998 годов , приведшей к масштабным погодным изменениям по всему миру. В октябре 2026 года распространение теплых вод вдоль экватора к побережью Южной Америки происходило быстрее, чем в 1997 году, а согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США ( NOAA ) от 8 октября , вероятность развития сильного или очень сильного Эль-Ниньо в январе — марте 2027 года составляет 83% .

Явление возникает раз в два — семь лет из-за ослабления пассатов, вызывающего перераспределение теплых океанических вод и перестройку атмосферной циркуляции.

Прогноз температурных отклонений для регионов России и сопутствующие факторы

По оценке доктора географических наук, профессора кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Дарьи Гущиной, наиболее заметное превышение зимней температурной нормы вероятно на юге Западной Сибири, а также между Байкалом и границей Казахстана, тогда как в европейской части России потепление может оказаться менее выраженным. При этом на Камчатке, побережье Охотского моря, вдоль арктического побережья и особенно севернее Новой Земли возможны температуры ниже климатической нормы.

На погодную картину зимы также накладываются другие атмосферные процессы:

внезапное стратосферное потепление: зафиксированное в конце октября — начале ноября явление (обычно происходящее в январе или феврале) способствовало формированию очага аномального холода на северо-востоке России и, как правило, длится не более нескольких недель;

Арктическая осцилляция и Северо-Атлантическое колебание: их фазы регулируют приток теплого и влажного воздуха из Атлантики или наступление холодов, однако заранее рассчитать их ход на весь сезон невозможно.

Специалисты отмечают, что современные методы позволяют предсказывать сильные снегопады, затяжные морозы и резкие перепады температур примерно за десять дней, официальные прогнозы обычно формируются на неделю, а оправдываемость сезонных оценок отклонения среднемесячной температуры составляет около 70%. Текущий эпизод Эль-Ниньо способен продлиться до весны 2027 года, после чего его влияние на климат Евразии ослабеет, хотя перераспределение тепла между океаном и атмосферой может способствовать росту средней глобальной температуры.