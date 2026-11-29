За первые три недели после выхода на российский рынок обновленного электрокроссовера Evolute i-Sky в стране зарегистрировали 18 таких машин. Выпуск модели второго поколения по полному циклу налажен на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области , статистику регистраций приводит аналитическое агентство «Автостат» .

Новый i-Sky создан на базе китайского Dongfeng Mage EV, тогда как автомобиль первой генерации представлял собой локализованный Dongfeng Forthing Thunder. После смены поколения габаритная длина кроссовера выросла до 4685 мм, а колесная база составила 2775 мм.

Силовая установка, оснащение и цены

Переднеприводный электромобиль оснащается силовой установкой мощностью 218 л. с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей на 62 кВтч, обеспечивающей паспортный запас хода в 424 км.

На текущем этапе покупателям предлагается единственная комплектация, в которой можно выбрать серебристый или синий оттенок кузова, а также серый, черный или оранжевый вариант отделки интерьера. С учетом скидок стоимость электрокроссовера составляет 2,95 млн рублей, тогда как рекомендованная розничная цена превышает эту отметку на 565 тысяч рублей.