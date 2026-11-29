Кировский районный суд Махачкалы отправил под стражу бывшего врио министра здравоохранения Дагестана, подозреваемого в особо крупном мошенничестве при закупке медтехники. О решении суда сообщила объединенная пресс-служба судов республики в Telegram-канале.

По версии следствия, события развернулись в 2022 году, когда фигурант руководил одним из государственных бюджетных медучреждений региона. Вступив в сговор с сообщником, он провел госконтракт на приобретение дорогостоящей офтальмологической аппаратуры по искусственно раздутой стоимости.

В результате этих махинаций республиканская казна потеряла свыше ₽14,3 млн, что квалифицируется как ущерб в особо крупном размере.

Суд поддержал позицию следствия и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде ареста сроком до 26 января.