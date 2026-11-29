По словам губернатора, мама остается самым родным человеком вне зависимости от возраста — именно с ней делятся радостями, к ней приходят за советом и опорой, а дома учатся взаимоуважению, поддержке и вере в собственные силы. Отдельные слова признательности руководитель региона адресовал многодетным мамам, отметив их огромный ежедневный труд и терпение.

В качестве примера Андрей Воробьев привел истории из нескольких округов Подмосковья. В Раменском педагог изобразительного искусства Анна и ее супруг Денис Мордвинцевы воспитывают десятерых детей. Старшие ребята уже окончили музыкальную школу, занимаются спортом и проявляют себя на олимпиадах и творческих конкурсах, а секрет гармонии супруги видят в любви, понимании и умении прощать.

В Наро-Фоминске у Софии и Владислава Фирсовых растут одиннадцать детей — семеро сыновей и четыре дочери. Младший Иван родился 9 мая 2025 года, в день 80-летия Великой Победы, и стал сотым внуком для своего дедушки, в честь которого его и назвали. В этом доме звучит музыка: дети играют на скрипке, саксофоне, гитаре и домре, а старшие во всем помогают младшим.

Еще одна большая семья живет в Лотошино: Полина и Алексей Поверкины всегда хотели много детей и сегодня растят четырех дочек и трех сыновей. Имя младшей Анне выбирали все ребята сообща, а главным девизом семьи стала фраза о том, что чем больше детей, тем больше счастья.

Завершая обращение, Андрей Воробьев поблагодарил жительниц региона за заботу и мудрость, пожелав им здоровья, благополучия и как можно больше поводов гордиться успехами своих детей.