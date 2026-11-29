Родные криминального авторитета Сергея Бабнищева, которого в 1990-е называли негласным хозяином Оренбурга, спустя 30 лет ведут собственное расследование его убийства. Новые подробности громкой истории представил телеканал РЕН ТВ в репортаже корреспондента Павла Пономарева.

Сергея Бабнищева, известного в криминальных кругах как «Бабон» и «Серега Старший», застрелили в ноябре 1996 года, когда он возвращался из ресторана. Киллер подстерег его и трижды выстрелил. Прощание в центре Оренбурга 21 ноября 1996 года собрало родственников, влиятельных предпринимателей и представителей криминалитета, а за порядком на улицах следила милиция. Спустя три десятилетия ни исполнитель, ни заказчики официально так и не названы.

К середине 1990-х выходец из рэкета восьмидесятых контролировал около 80% города и крупнейшие банки региона. Одним из главных активов был завод сверл, часть которого оформили на мать авторитета. В 1996 году Бабнищев собирался выкупить контрольный пакет — 67% акций, однако был убит прямо накануне сделки.

По словам племянника Никиты Бабнищева, после гибели дяди по бумагам прошло, будто его бабушка приобретала акции по ₽10 тыс. за штуку при номинальной цене не выше ₽30. Из-за такой наценки средств хватило только на 4% бумаг. Затем, как утверждают близкие, в доверие к матери Бабнищева вошел Александр Ляпидевский и начал выводить активы предприятия.

Пытавшиеся помочь пенсионерке бывшие партнеры Сергея — Виктор Карабань и Владислав Ломакин — погибли от пуль киллеров с разницей в несколько лет. Еще одного товарища, Михаила Саканделидзе, по официальной версии застрелили по ошибке. Сама мать авторитета внезапно умерла из-за оторвавшегося тромба. Семью настораживает одна деталь: все четверо ушли из жизни в разные месяцы и годы, но ровно 19-го числа.

Некоторые из сопутствующих преступлений следователям удалось раскрыть, однако дело об убийстве самого Бабнищева приостановлено. Старший помощник руководителя СУ СК России по Оренбургской области Мария Фризен пояснила, что сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных лиц и проверки доводов представителей потерпевших.

Мотивы преступления по-разному видят люди из окружения и юристы семьи:

Версия друга: анонимный собеседник телеканала заявил, что Бабнищев жестко пресекал наркотрафик и выступал против героина, из-за чего его «заказали» профессиональному снайперу.

Версия защиты: адвокат семьи Владимир Дудник считает мотив экономическим — по его словам, после убийства группа лиц перевела активы завода в новую фирму, которая до сих пор существует и сдает недвижимость в аренду.

Сейчас родственники продолжают поднимать финансовые архивы тех лет, рассчитывая, что спустя 30 лет одно из самых резонансных дел оренбургских девяностых все же дойдет до развязки.