Сотрудник Пироговского университета Максим Яровой объяснил, как оказывать первую помощь человеку без сознания и дыхания при остановке сердца. Рекомендации специалиста опубликованы 29 ноября.

Проблемы с сердцем и сосудами остаются среди ведущих причин смертности в стране и мире. Чаще всего от них страдают пожилые люди, но сбои случаются и у молодежи — обычно из-за наследственных нарушений, которые долго скрываются, а затем проявляются угрожающими жизни аритмиями и без помощи врачей приводят к трагедии.

Когда прохожий или близкий человек без сознания, первым делом нужно убедиться, дышит ли он, и набрать 112 или 103 для вызова скорой. При отсутствии дыхания переходят к сердечно-легочной реанимации и просят окружающих принести автоматический наружный дефибриллятор, если он есть поблизости.

Техника непрямого массажа сердца у взрослого строится на четких параметрах:

Постановка рук: кисти кладут друг на друга ровно по центру грудной клетки.

Темп и глубина: взрослому делают от 100 до 120 нажатий в минуту на глубину 5–6 см, давая грудной клетке полностью распрямиться между ними.

Искусственное дыхание: если готовы делать вдохи, чередуют 30 компрессий и два вдоха; если нет — качают грудную клетку без остановок.

При появлении дефибриллятора нужно четко следовать его голосовым или экранным инструкциям — прибор рассчитан и на неподготовленных людей без медицинского диплома. Останавливать реанимацию разрешается только тогда, когда появятся признаки жизни или на место прибудет бригада скорой помощи.