Сбежавшая за границу певица Алла Пугачева впервые за семь лет готовится дать сольный концерт — творческий вечер запланирован на 1 мая 2027 года в Стамбуле, а стоимость билетов превысит ₽540 тыс. Подробностями предстоящего выступления поделился продюсер Андрей Разин, пишет StarHit.ru .

По предварительной информации, встреча со зрителями пройдет в стамбульском отеле Ciragan Palace Kempinski и станет первым сольным выступлением певицы после отъезда из России. По словам Андрея Разина, вечер задуман камерным и продлится около полутора часов. Помимо песен, публику ждет живое общение с артисткой, хотя пока не уточняется, смогут ли гости задавать вопросы из зала лично или будут передавать записки.

Продюсер одобрил решение певицы выбрать именно такой формат, сравнив его с закрытыми мероприятиями на 100–200 человек, где можно показать архивное видео и рассказать историю создания песни или взаимоотношений с конкретными людьми. Ожидаемый ценник в 6 тысяч евро (около ₽540 тыс.) Разин назвал вполне оправданным для полуторачасового творческого вечера, на котором артистка «поговорит и споет».

Если майский концерт состоится, он прервет многолетний перерыв в сольной карьере певицы. Свой последний большой сольник — юбилейное шоу «Алла Пугачева. P.S.» к 70-летию — она представила 17 апреля 2019 года в Государственном Кремлевском дворце, а до этого также около десяти лет не давала сольных программ после завершения прощального тура «Сны о любви» в марте 2010 года.

После 2019 года артистка ограничивалась редкими появлениями на отдельных мероприятиях и частных праздниках. Так, летом 2024 года пранкер Сурен Каграманов под видом организатора вечеринки предлагал концертному директору певицы Александру Запорожцу выступление в Турции за ₽100 млн, а в июле того же года пресса писала о закрытом выходе Пугачевой на семейном торжестве латвийского бизнесмена в Юрмале за 200 тысяч евро со строгим запретом на съемку. В светских кругах также обсуждали возможные гонорары артистки на уровне ₽35 млн, однако сама она обычно отшучивалась от подобных слухов, отмечая, что полтора-два часа живого пения даются тяжело, а работать вполсилы в сборных шоу она не привыкла.