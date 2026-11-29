Экономист Михаил Беляев назвал введение 13-й пенсии в России несбыточным сценарием, поскольку на такую выплату не хватает бюджетных средств. Об этом эксперт заявил в интервью «Ленте.ру» .

По словам Беляева, дополнительная выплата могла бы стать приятным событием: пожилые люди отправились бы за покупками, поддержали бы себя и близких. Однако на практике инициатива звучит ежегодно и каждый раз упирается в один и тот же барьер — отсутствие заложенных в бюджет денег, что делает ее реализацию на данный момент невозможной.

Тема 13-й пенсии вновь всплыла после заявлений депутата Сергея Миронова. Политик выступал за то, чтобы индексировать пенсии раз в квартал по уровню потребительской инфляции, а также ввести для граждан дополнительную, 13-ю пенсионную выплату.