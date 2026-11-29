Искусственная новогодняя елка может оказаться опасной для домашних животных, даже если хозяева специально отказались от натуральной хвои ради безопасности питомцев. При этом среди настоящих хвойных растений тоже встречаются ядовитые виды. Как выбрать безопасную елку и почему кошкам и собакам нельзя позволять пробовать праздничное дерево на зуб, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Многие владельцы животных уверены, что пластиковая елка безопаснее натуральной: она не осыпается настоящими иголками и не требует воды. Однако ветеринар предупредил, что искусственные деревья тоже представляют серьезную угрозу, особенно если питомец любит грызть незнакомые предметы.

«Искусственное дерево в большей степени может представлять опасность, потому что это не органика», — отметил Шеляков.

По словам специалиста, главная проблема возникает, когда животное откусывает и проглатывает элементы украшения. Пластиковые иголки, фрагменты веток или креплений могут повредить пищеварительный тракт. Особенно опасна ситуация, когда инородный предмет застревает в кишечнике. Это может создавать даже полную непроходимость, предупредил ветеринар. Подобное осложнение требует срочной ветеринарной помощи, а иногда и хирургического вмешательства.

Натуральные ели, сосны и пихты тоже нельзя считать полностью безопасными. Их иголки способны раздражать слизистые оболочки, а при проглатывании — вызывать проблемы с пищеварением. Особую опасность представляют острые фрагменты хвои. Но среди вечнозеленых растений есть и действительно ядовитые виды. Например, тис, который иногда используют в декоративных композициях, содержит токсичные вещества, способные нарушать работу сердца у кошек и собак. Его нельзя оставлять в доступе домашних животных.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Отдельное внимание стоит уделить воде в подставке натуральной елки. В ней могут скапливаться бактерии, а добавленные средства для сохранения свежести дерева также могут оказаться вредными для питомцев.

«Наши животные — это как дети, им все любопытно, они все стремятся попробовать на зубок. Будьте внимательны, если у вас дома появляется новый предмет, любопытный для ваших питомцев. Следите, чтобы ваш праздник был безопасным для вас и для них», — объяснил ветеринар.

Чтобы избежать неприятностей, елку необходимо устойчиво закрепить, убрать из зоны доступа животных мелкие украшения, мишуру и электрические провода. Если питомец постоянно грызет ветки, лучше ограничить ему доступ к дереву. При подозрении, что кошка или собака проглотила пластиковую деталь, мишуру либо часть ядовитого растения, необходимо связаться с ветеринаром, не дожидаясь ухудшения состояния.