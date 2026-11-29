Эстонские пограничники не пропустили рейсовый автобус из России через пункт «Койдула» из-за окончания смены, оставив людей на ночь в нейтральной зоне. Об этом сообщил портал Delfi, а подробности 29 ноября привел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Инцидент произошел вечером 28 ноября, когда сотрудники эстонского КПП завершили рабочий день и отказались оформлять въезд автобуса из РФ. Как уточнил портал Delfi, это уже второй подобный случай за последнее время.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что до утра на нейтральной полосе оставались водитель и 62 пассажира, преимущественно граждане Эстонии. Российские пограничники предлагали людям вернуться, однако пассажиры боялись, что на следующее утро въезд в соседнюю страну так и не откроют. При этом сам пункт «Койдула» пропускал людей и транспорт чуть больше трех с половиной часов в сутки.

Уже с 1 декабря Эстония собирается закрыть все пять автомобильных переходов на границе с Россией.